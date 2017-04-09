В понедельник во многих местах дождь, +6..+16

Циклон перемещается с Норвежского моря на восток и определит в какой-то мере погоду в Эстонии.

Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный ветер усилится до 12 м/с, к утру на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1...5°C.

Днем переменная облачность. Вечером во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 7-13 м/с, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 6 до 16 градусов!