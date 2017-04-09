"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты

Кто такой трудовой мигрант, много ли их в Эстонии, как эти люди адаптируются в новых реалиях и на какие деньги? "Актуальная камера +" искала ответы на эти непростые вопросы.

Полтора года назад инструктор по йоге Ирина с мужем переехала в Эстонию из России. Ирине было тревожно, но прибалтийские реалии развеяли страх.

"Здесь все по-другому. Это Европа. Здесь немного иначе строится рабочий процесс, предложения интереснее. Почему именно Эстония? Здесь проще адаптироваться, поскольку тут есть русскоговорящие люди. К тому же облегчен ряд таких процессов, как оформление документов или создание предприятия, поскольку есть возможность общения на русском языке с государственными служащими", - говорит Ирина.

Предложение о работе в Эстонии получил муж Ирины. Ей же пришлось ориентироваться на месте. Пороги спортивных клубов россиянка обивать не стала, а взяла быка за рога и открыла свой бизнес.

А вот другой пример. Сергей перебрался в Эстонию из украинского Северодонецка, что в Луганской области. На его родине желающих кардинально изменить жизнь и обосноваться на чужбине немало. И многие выбирают пунктом назначения Эстонию.

"Сейчас на Украине экономический кризис, вызванный последними событиями. И многие молодые люди хотят уехать из страны в Европейские страны, в том числе и в Эстонию. Среди моих знакомых не было тех, кто после отъезда вернулся на Украину. Все отзывы, которые я слышал, положительные. Людям нравится здесь работать и жить, - рассказывает Сергей. - Наиболее сложной частью переезда оказалась, как это ни странно, отсутствие необходимой информации, каких-то элементарных сведений: где посмотреть, где найти. Эстония - страна с очень развитым инфопространством. Одна из самых успешных стран по развитию интернет-технологий, но многим приезжим эти технологии еще предстоит освоить".

Адаптационная программа МВД

Ирине и Сергею освоиться помогла адаптационная программа для новых переселенцев от Министерства внутренних дел, которая стартовала в августе 2015 года. Она включает в себя не только изучение эстонского, но и своеобразный ликбез по жизни в Эстонии: история, культура, законодательная база.

"Мы зовем иностранцев в Эстонию на работу или учебу, воссоединиться с семьей, но раньше у нас не было программы или курсов, с помощью которых люди по приезду в нашу страну получали бы необходимую информацию. Это было проблемой, которую следовало решать", - отмечает советник отдела МВД по гражданству и миграционной политике Мартин Тулит.

Бюджет всего проекта с 2014 по 2023 год - свыше шести с половиной миллионов евро. Это средства программа черпает не только из госбюджета. Львиную долю финансирования составляет вклад Европейского союза. Для сравнения, затраты Кассы по безработице на обучение нетрудоустроенных жителей страны эстонскому языку только за прошлый год составили почти два миллиона евро.

Желающих пустить корни в Эстонии с каждым годом становится все больше. Если в 2014 году ходатайства о предоставлении вида на жительства для работы подали более тысячи двухсот человек, то в 2016-м эта цифра выросла до 1800. И это еще не предел, считают в Центральном союзе работодателей. Поток трудовых мигрантов ограничивает установленная государством квота.

Тамсар: ежегодно рынок труда Эстонии теряет 5-6 тысяч человек

Население Эстонии стареет, трудящихся в поте лица на производствах или в офисах жителей становится все меньше, а значит и налоговые поступления сокращаются. В общем, отечественную экономику спасут мигранты.

"В 2040 году у нас будет на 100-120 работающих людей меньше, чем сегодня. Ежегодно рынок труда Эстонии теряет 5-6 тысяч человек", - рассуждает руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

Местные не заполняют свободные вакансии не потому, что их зарплата не устраивает, а потому что специалистов зачастую просто не найти, говорит Тамсар. При выборе работника руководство компании всегда отдаст предпочтение местному жителю, чем тому кандидату на рабочее место, который прибыл из-за рубежа. И вот почему: в прошлом году Рийгикогу принял закон, согласно которому работающему в Эстонии иностранцу с видом на жительство нужно платить как минимум среднюю зарплату по стране. И без разницы, "айтишник" он или кассир.

"Работодателям невыгодно приглашать иностранцев, особенно в тех секторах, где зарплата ниже средней. Если скажем, средняя зарплата работников гостиничного сектора 700-800 евро, но иностранцу ты обязан платить среднюю по стране, а она у нас приближается к показателю 1200 евро", - добавляет Тамсар.

В обществе слова "гастарбайтер" или "мигрант" зачастую вызывают не самые приятные эмоции. Многие всерьез опасаются, что приезжие отнимут у местных жителей рабочие места. Правда, отнимать их не у кого: на рынке труда эти вакансии в свободном плавании. И если их не заполнит ни местная, ни иностранная рабочая сила, для экономики Эстонии это станет серьезным ударом.