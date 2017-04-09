"Актуальная камера +" 09.04.2017 (20:00)

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 46 человек, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. По последней информации, в городе Танта погибло 30 человек, в Александрии - 16.
Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тоомас Луман. По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху.
В воскресенье, 9 апреля, благотворительный забег в помощь юному дайверу с ограниченными возможностями Макару Медведеву собрал в Таллинне свыше ста участников.