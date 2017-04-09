Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"

Предолимпийский чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки называют самым сильным за всю историю этого вида спорта. Подробнее об итогах турнира в своем дебютном репортаже для "Актуальной камеры +" рассказал Алексей Маргиев, который побывал в столице Финляндии, где пообщался со спортсменами и экспертами.

Эстонские фигуристы пока могут только мечтать о серьезных достижениях. В таллиннском ледовом холле "Тондираба", на других столичных катках и в других городах есть хорошие условия для тренировок. Однако, несмотря на массовый интерес к фигурному катанию в стране, на прошедшем в Финляндии чемпионате мира Эстонию непосредственно на льду представляла лишь Хелери Хяльвин.

На турнир Хяльвин ехала с задачей пробиться в произвольную программу, что почти автоматически давало билет и на Олимпиаду 2018 года в Корее. И она очень достойно отработала свою короткую программу, но для попадания в число 24 лучших этого не хватило.

Шанс отобраться на Олимпиаду-2018 у Эстонии еще есть

Правда, у Эстонии еще остается один шанс отобраться на Олимпиаду в Южной Корее через квалификационный турнир, который состоится в сентябре в Германии. Однако, кто именно будет представлять страну в Оберсдорфе, определится после контрольных прокатов всех претенденток, которые пройдут в августе.

"Федерация фигурного катания Эстонии сделает так, чтобы никто не расслаблялся и чтобы у всех была возможность попробовать свои силы. И кто в августе будет лучше, тот и поедет представлять страну", - говорит эксперт ETV+ на чемпионате мира и директор ледового холла "Тондираба" Елена Глебова.

А вот монстры фигурного катания свою олимпийскую квоту определили именно на чемпионате мира в Хельсинки. Больше всех, а именно 11 из 12 возможных лицензий заработали канадские фигуристы. Самым высоким достижением представителей страны кленового листа было золото в танцах на льду легендарного дуэта Тесса Вирчу - Скотт Мойр. Причем, в короткой программе олимпийские чемпионы Ванкувера побили свой же мировой рекорд.

На одну олимпийскую путевку меньше у сборных США и России. Причем россияне не добрали квоту у мужчин, где лучший из россиян Михаил Коляда занял только восьмое место.

"Получилось, действительно, не все, что хотелось. И опять срыв на акселе. Очень обидно", - отмечает Коляда.

Герои чемпионата: Ханю и Медведева

А победил в этом виде программы японец Юдзуру Ханю. В произвольной программе он продемонстрировал космический уровень сложности и при этом отработал идеально чисто, что позволило ему на 4 балла улучшить свой же мировой рекорд.

"Еще несколько лет назад было достаточно тройных прыжков. Сейчас даже с одним четверным прыжком никаких шансов на медали нет. Первые три места прыгали по четыре четверных прыжка. И это уже минимум на сегодняшний день", - анализирует Глебова.

Россиянка Евгения Медведева напрыгалась в Хельсинки вдоволь. Было видно, что 17-летняя звезда фигурного катания приехала на чемпионат в прекрасной физической форме и в отличном настроении. Ее профессиональный подход во всех компонентах и привел к блестящим прокатам. В короткой программе она чуть-чуть не дотянула до мирового рекорда. А в произвольной побила сразу два планетарных достижения - по количеству баллов в этой композиции и по сумме двух прокатов.

"Для меня это была неделя преодоления себя. И я не могу сказать, что во время соревнований у меня какие-то мучения. Наоборот, я получаю удовольствие от всего, что я делаю. Удовольствие от тренировок, интервью, внимания людей, фанатов, прессы. Мне всё это очень нравится. Я живу этим", - говорит Медведева.

Уроженке Таллинна Забияко еще есть, над чем поработать

Сорвала восторженные овации публики и еще одна россиянка - Евгения Тарасова. Она блестяще откатала обе программы после того, как на тренировке перед стартом турнира ей коньком переехал ногу партнер Владимир Морозов, и на рану пришлось наложить 10 швов. Героизм Тарасовой никого не оставил равнодушным. Бронза дуэта в парном катании для всех была равносильна золоту.

А вот воспитанница таллиннской школы фигурного катания Наталья Забияко и ее партнер Александр Энберт хорошо отработали короткую программу, но допустили ошибки в произвольной и заняли лишь 12-е место. Однако представляющая сборную России пара не отказалась от своих самых высоких амбиций на следующий олимпийский год.

"Не получились какие-то вещи, которые мы делали. Это прыжок, поддержка, на которых очень много баллов потеряли", - отмечает Забияко.

"Конечно, хочется идти вперед в любом случае. Делать какие-то элементы, усложнять", - не теряет оптимизма Энберт.

Дебют Глебовой в качестве эксперта ETV+

Участником чемпионата мира в Хельсинки была и еще одна эстонская фигуристка. Десять лет Елена Глебова представляла страну на крупнейших международных соревнованиях, а в этот раз она успешно дебютировала в качестве журналиста и эксперта телеканала ETV+.

"Многие узнавали меня и радовались за меня. Работа не была сложной, ведь я работала с настоящими профессионалами. Они мне во всем помогали. Я просто следовала инструкциям. И у нас все получилось", - заключает Глебова.