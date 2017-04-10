Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье, 9 апреля, на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против угрозы закрытия частного Центрально-Европейского университета (CEU), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом.

Число демонстрантов фотограф агентства AFP оценил в 60 000, организаторы заявляют о 80 0000 участников, в том числе бывших и настоящих студентов и преподавателей, которые устроили шествие от набережной Дуная до здания парламента. Эта акция стала самой массовой с 2014 года, когда народ протестовал против планов правительства ввести сбор за сетевой трафик, передает dw.com.

Право-консервативное правительство премьер-министра Виктора Орбана путем ускоренной процедуры протолкнуло через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. CEU, в котором обучаются около 1800 студентов из сотни стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште.

Принятие нового закона привело к разладу в отношениях между Венгрией и Соединенными Штатами. В ближайшие дни в венгерскую столицу прибудет уполномоченный Госдепартамента США по вопросам Европы Хойт Йи. Против угрозы закрытия Центрально-Европейского университета выступали сотни крупнейших ученых по всему миру, в том числе десятки нобелевских лауреатов.