Таллиннские родильные дома переедут в Ласнамяэ и Мустамяэ

Работавшие долгие годы в Таллинне роддома через некоторое время должны будут сменить свои адреса и получить новые помещения в Ласнамяэ и Мустамяэ.

Сейчас один роддом находится в центре Таллинна в Ида-Таллиннской центральной больнице, а второй – в Пельгулинна и принадлежит Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

"Наш проект предусматривает два родильных дома: один будет в Таллиннской больнице, возводимой в Ласнамяэ, а второй перейдет под Северо-Эстонскую региональную больницу", – сказала вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон Postimees.

По плану, две новые больницы должны быть готовы принимать примерно 8000 родов в год: половину – в Ласнамяэ, половину – в Мустамяэ.

По словам Мартинсон, переезд в лучшем случае произойдет в 2024 году.