ФОТО: на линию Таллинн-Хельсинки вышел быстрый катамаран Viking Line FSTR

В понедельник, 10 апреля, катамаран Viking Line FSTR вышел на линию Таллинн-Хельсинки после того, как на судоремонтной верфи BLRT Grupp в Таллинне его окраска была приведена в соответствие с фирменным дизайном финской судоходной компании.

Катамаран Viking FSTR будет в день производить до шести дополнительных рейсов. Количество рейсов Viking Line между Таллинном и Хельсинки летом увеличится до 12 рейсов в день. Viking FSTR преодолевает расстояние между Таллинном и Хельсинки за 1 час 45 минут, катамаран берет на борт до 820 пассажиров и 120 автомобилей.

Летние дополнительные рейсы Viking Line ежегодно производят M/S Mariella и M/S Gabriella, а в нынешнем году пассажирам будет дана возможность добраться из Таллинна в Хельсинки еще быстрее. Большее количество отправлений делает путешествие удобнее прежнего.

До того, как пройти доковый осмотр, окраска судна отличалась от традиционных цветов компании. За время пребывания на верфи борта катамарана перекрасили в корпоративные цвета Viking Line – белый и красный. Помимо этого, были проведены работы по ремонту трубопроводов и кормовой рампы, а также осуществлен ремонт стабилизатора качки, который влияет на остойчивость судна.

Катамаран длиной 91 метр и шириной 26 метров. Он будет обслуживать линию Таллинн-Хельсинки в период с 10 апреля по 22 октября.