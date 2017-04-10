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На местных выборах в Финляндии победила Коалиционная партия ({{commentsTotal}})

Лидер партии "Истинные финны" Тимо Сойни. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В прошедших в воскресенье в Финляндии муниципальных выборах победила Коалиционная партия, набравшая 20,7% голосов.

Второе место заняли социал-демократы, которых поддержало 19,4% избирателей. На третьей позиции – центристы (17,5%), передает ERR Uudised.

"Зеленые" собрали 12,4% голосов. Серьезное поражение потерпела партия "Истинные финны", которых поддержали 8,8% избирателей. Столько же голосов набрал Союз левых сил.

За Шведскую народную партию проголосовало 4,9%, а за Христианских демократов – 4,1% избирателей.

Явка на выборах составила 58,8 %. Это меньше, чем ожидалось.

На муниципальных выборах баллотировались более 33 000 кандидатов в 295 муниципальных советах. В итоге будет избрано 8999 депутатов. Окончательные итоги обнародуют 12 апреля.

Лидер "Истинных финнов": нам врезали, но мы остались живы

Лидер "Истинных финнов" Тимо Сойни признал поражение партии на муниципальных выборах. Он объяснил поражение политикой правительства, передает YLE.

"Мы пострадали от проводимой правительством политики по стабилизации экономики", – сказал Сойни.

Он призвал остаться верными идеалам партии, но в то же время напомнил, что впереди – новое время, выборы председателя.

"Интересы отечества требуют, чтобы мы остались в правительстве и не допустили прихода к власти «Зеленых», которые готовы испортить все наши достижения", – сказал он, напомнив, что, несмотря на поражение, у "Истинных финнов" будет около 700 депутатов по всей Финляндии.

Редактор: Ирина Киреева



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