На первом судебном заседании бывшие директора PERH свою вину не признают

Харьюский уездный суд в понедельник начал судебный процесс над бывшим главой Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тынисом Алликом, руководителем отдела питания Ану Вяхи и директором отдела инфотехнологий Марко Кильком.

В качестве юридического лица перед судом предстанет фирма P. Dussmann Eesti OÜ, предлагавшая услугу питания, и исполнительный директор компании Анелла Стиммер.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договоры с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, по версии прокуратуры, обеспечивала победу фирмы в конкурсах госзакупки на предоставление услуг больнице.

Кроме того, прокуратура обвиняет Аллика и директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств. Согласно обвинению, Аллик и Кильк за счет фирмы-разработчика программного обеспечения для больницы ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи.

Никто из обвиняемых свою вину не признает, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс.