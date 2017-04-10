ВИДЕО: неизвестный промчался на Ferrari по торговому центру в Москве

Посетителей в ТЦ практически не было, поскольку все произошло за 10 минут до закрытия. По словам охранника, водитель на своем автомобиле (при этом на машине видны надписи Synergy Insight Forum) заехал на территорию комплекса через погрузочную площадку. Отмечается, что один из сотрудников службы безопасности при попытке задержания получил ушибы (на видео видно, как охранник падает), передает lenta.ru со ссылкой на "360".

Блокировать и задержать водителя удалось спустя 20 минут.

Видео инцидента опубликовано на YouTube: