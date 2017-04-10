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ВИДЕО: неизвестный промчался на Ferrari по торговому центру в Москве ({{commentsTotal}})

Ferrari в московском торговом центре "Весна". Автор: кадр с видео
Разное
Разное

Неизвестный 9 апреля покатался на Ferrari по московскому торговому центру "Весна". Сотрудник службы безопасности при задержании получил ушибы.

Посетителей в ТЦ практически не было, поскольку все произошло за 10 минут до закрытия. По словам охранника, водитель на своем автомобиле (при этом на машине видны надписи Synergy Insight Forum) заехал на территорию комплекса через погрузочную площадку. Отмечается, что один из сотрудников службы безопасности при попытке задержания получил ушибы (на видео видно, как охранник падает), передает lenta.ru со ссылкой на "360".

Блокировать и задержать водителя удалось спустя 20 минут.

Видео инцидента опубликовано на YouTube:

Редактор: Ирина Киреева



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