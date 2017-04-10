В понедельник, 10 апреля, министр здоровья и труда Евгений Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы на 2017-2030 годы.

"Приоритет государства – обеспечить доступность качественной медицинской помощи во всех регионах Эстонии. Несмотря на то, что по прогнозам население Нарвы к 2030 году сократится на 15%, в Нарвской больнице останутся нынешние 18 специальностей, как и было обещано прежде", – сказал Осиновский.

При этом, будет сделан упор и на повышение качества услуги семейных врачей. "План развития предусматривает также строительство нового центра семейных врачей при Нарвской больнице. Соответствующее решение уже принято правительством, теперь предстоит совместная работа Министерства социальных дел и властей города Нарвы", – добавил Осиновский.

Теперь, когда обеспечен амбулаторный прием по всем действующим в больнице специальностям, Нарвская больница сможет заняться реконструкцией и модернизацией отделения неотложной помощи. На эти цели государство выделило 1 млн евро.

Необходимые изменения в инфраструктуре и организации работы Нарвской больницы произойдут к 2019 году.