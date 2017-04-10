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ФОТО: в понедельник президент Эстонии созвала совет по гособороне ({{commentsTotal}})

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Фото: Президент созвала совет по государственной обороне. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

В понедельник президент Керсти Кальюлайд созвала совет по государственной обороне для обсуждения сложившейся ситуации после химической атаки в Сирии и нанесенного войсками США авиаудара.

"Я созвала на понедельник совет по государственной безопасности, чтобы обменяться информацией и обсудить события в Сирии, - сообщила президент в своем комментарии по поводу ситуации в Сирии. - Мы обмениваемся информацией с США и другими нашими союзниками и внимательно следим за тем, как будет дальше развиваться ситуация в Сирии. Мы вместе выступаем за то, чтобы подобные нападения не смогли повториться".

Совет по государственной обороне — консультирующий орган при президенте. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает важные с точки зрения государственной обороны вопросы и высказывает свое мнение. Заседания совета проводятся по мере необходимости.

Совет действует в соответствии с утвержденным президентом регламентом, президент созывает его и определяет повестку дня заседаний.

На прошлом заседании 10 февраля совет обсуждал подготовку к прибытию войск союзников, а ранее, в декабре, вопросы надежности снабжения энергией.

Редактор: Дина Малова

Источник: BNS



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