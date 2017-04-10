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Совет по гособороне решил не повышать уровень террористической угрозы в Эстонии ({{commentsTotal}})

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Фото: Президент созвала совет по государственной обороне. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония
Стас Кузнецов
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На заседании созванного по инициативе президента Эстонии Керсти Кальюлайд Совета по государственной обороне было принято решение пока не повышать уровень террористической угрозы в стране.

"Мы пришли к заключению, что в данный момент факторы риска и оценка потенциальной угрозы останутся на прежнем уровне", - сказала Кальюлайд в понедельник "Актуальной камере" после завершения заседания.

Основной темой сегодняшней встречи Совета по государственной обороне стало обсуждение химической атаки в Сирии и американского ракетного удара, нанесенного по этой ближневосточной стране. Однако эксперты не могли обойти стороной и террористические атаки, которые на минувшей неделе волной прокатились сразу в нескольких соседних государствах.

"В минувшие выходные наши ведомства проделали хорошую работу. Чиновники собирали и обменивались информацией, а также поддерживали связь с нашими иностранными партнерами", - пояснила президент Эстонии.

Проанализировав полученные данные, члены совета сошлись во мнении, что сейчас не время повышать уровень террористической угрозы. При этом в полиции настоятельно рекомендуют жителям страны не терять бдительности.

"Мы не стали повышать уровень угрозы в Эстонии. Наши сотрудники продолжат выполнять работу в штатном режиме. В то же время я призываю жителей страны обязательно сообщать по номеру 112 обо всем подозрительном, что может попасться им на глаза", - сказал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

В президентском дворце не стали комментировать возможные результаты визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву 11-12 апреля, где он проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Совет по государственной обороне — консультативный орган при президенте Эстонии. В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает важные с точки зрения государственной обороны вопросы и высказывает по ним свое мнение. Заседания совета проводятся по мере необходимости.

Регламент совета утверждает президент, который созывает совет и определяет его повестку.

На прошлом заседании 10 февраля совет обсуждал подготовку к прибытию войск союзников, а ранее, в декабре, вопросы надежности энергоснабжения.

Редактор: Дина Малова, Андрей Крашевский

Источник: BNS



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