В пасхальные выходные банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи

На приближающихся пасхальных праздниках с пятницы по понедельник банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи и производить оплаты в Европе, не будут осуществляться и перекрестные банковские операции внутри Эстонии.

Наиболее важные европейские платежи будут осуществлены не позднее 16:30 в четверг 13 апреля, поскольку тогда они успеют осуществиться до праздников. Если европейские платежи будут внесены 13 апреля после 16:30, они поступят по адресу только утром 18 апреля.

Внутрибанковские платежи в праздничные дни будут осуществляться так же, как в обычные дни.