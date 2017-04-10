В немецкой армии выросло число правых радикалов

Немецкая военная разведка MAD расследует 275 возможных случаев правого экстремизма в рядах вооруженных сил, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на адресованное в парламент страны письмо из министерства обороны Германии.

Количество подобных случаев в бундесвере, судя по документу, достаточно быстро растет. Согласно письму, из 275 дел больше половины (143) были возбуждены в течение прошлого года, а еще 52 – в текущем году, передает Би-Би-Си.

В частности, в рамках одного из дел расследуется поведение солдата, на публике произносившего нацистские лозунги и приветствия. Еще один немецкий военнослужащий предположительно писал на странице ультраправой Национал-демократической партии в соцсети Facebook расистские комментарии, требуя ввести смертную казнь для приезжих. Еще в одном из случаев военнослужащий во время визита в столицу Латвии в публичном месте продемонстрировал нацистское приветствие, выкинув вверх правую руку.

Как отмечает агентство Reuters, в минобороны считают, что военнослужащие, замешанные в делах об экстремизме, отделываются достаточно легкими наказаниями.

Дело первого из упомянутых военнослужащих было передано в прокуратуру, но он остался служить, а солдат, размещавший расистские посты в интернете, получил выговор.

В прошлом году немецкие СМИ сообщали о том, что разведка также озабочена возможностью проникновения в ряды армии исламских радикалов, которые затем могут использовать полученные навыки для осуществления терактов.