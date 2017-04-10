Государство тоже не платит по счетам за переданные ему квартиры в Кохтла-Ярве

В начале февраля городское собрание Кохтла-Ярве приняло беспрецедентное решение - передать в собственность государства 31 муниципальную квартиру, чтобы избавиться от расходов на содержание этого жилья. Счета по квартплате выставлены Министерству финансов, однако они до сих пор не оплачены.

Председатели квартирных товариществ домов, в которых находятся переданные государству квартиры, озабочены тем, что Министерство финансов не только не оплатило счета, но и не сообщило, по какой причине оно этого не сделало. "На данный момент государство ведет себя как плохой собственник, - сказала руководитель КТ Валентина Курганова "Северному побережью". - Хороший собственник в случае, если у него по какой-то причине возникает задержка с оплатой, ставит в известность правление товарищества о том, когда сможет оплатить".

В минфине задержку объясняют тем, что в его бюджете не заложены средства на оплату счетов за квартиры, переданные в феврале городом Кохтла-Ярве. Специалист по связям с общественностью Министерства финансов Кристина Хаавала пояснила, что это первый случай, когда местное самоуправление и частные владельцы уступают государству десятки опустевших квартир, и теперь нужно найти дополнительные деньги на их содержание.

"Дело это новое для министерства, со временем все должно наладиться, квартирным товариществам не нужно волноваться. Если государство получило квартиры в собственность, то оно будет за них отвечать, найдет решение, как двигаться дальше, - отметила она, добавив, что требуется время и для того, чтобы проверить, насколько присланные счета за ту или иную квартиру соответствуют действительным расходам товарищества на ее содержание.

В январе Кохтла-Ярве отказался от 31 пустующей муниципальной квартиры, расходы на содержание которых составляли более 45 000 евро в год.