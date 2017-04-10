Прошедший в субботу "Тотальный диктант" собрал в ледовом холле "Тондираба" 3000 человек. У Таллинна вновь самая многочисленная площадка в мире и первое место по количеству участников за пределами России. По всему миру диктант написали 200 234 человека.

"8 апреля волонтеры "Тотального диктанта" выдали участникам 2951 ручку и бланк, однако прибывшим в последний момент материалы выдавались без учета, таким образом, в действительности участников было больше. Еще 22 человека написали тест TruD, рассчитанный на участников, для которых русский язык является иностранным, – сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Таким образом, количество участников акции в Таллинне – 2973. Таллиннская площадка "Тотального диктанта" вновь стала самой многочисленной в мире и первой за пределами России", - сказал вице-мэр Михаил Кылварт.

Сорок семь филологов проверяли работы в воскресенье в Таллиннском университете с 9:00 до 22:00 часов. Каждая из работ должна быть проверена дважды. Волонтеры уже начали вводить в систему результаты диктанта – каждую работу в отдельности. Этот процесс продлится до 15 апреля.

С результатами диктанта можно будет ознакомиться на официальном сайте акции. Там же сегодня, 10 апреля, в 19:00 состоится онлайн-сессия разбора третьей части текста диктанта – именно этот фрагмент под диктовку Дмитрия Харатьяна писали таллиннские участники. Разбор проводит Владимир Пахомов, главный редактор портала "Грамота.ру". А 15 апреля в 12:00 разбор диктанта пройдет в аудитории "Максимум" Таллиннского университета. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.

В проведении "Тотального диктанта" в Таллинне были задействованы 98 волонтеров, которые раздавали материалы, отвечали на вопросы участников в ходе мероприятия и готовили арену ледового холла: 1360 дополнительных стульев и 350 столов было поставлено в партере "Тондираба".