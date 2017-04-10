Таллинн даст 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме

Как отметил вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, эта церковь - одно из самых красивых деревянных сакральных строений в Эстонии, да еще и неразрывно связанная с историей эстонского народа. За год ее посещают примерно 40 000 человек. В церкви наряду с богослужениями проводятся концерты, при церкви открыта столовая для малоимущих, оказывают помощь людям с алкогольной зависимостью, передает Раэпресс.

В то же время помещения церкви уже десятилетия не видели капитального ремонта, а потому состояние их весьма плачевное.

В 1924 году церковь была посвящена Тартускому миру. Отсюда ее название (rahu - по-эстонски "мир"). Здание церкви гораздо старше - его построил как производственное Николай фон Глен в 1901 году В 1904 году оно было передано приходу, с 1905 года там ведется лютеранская служба, в 1918 году к зданию была пристроена колокольня. Нынешний вид церковь приобрела в 1931 году. Он объявлена памятником истории.