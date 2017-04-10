Таллинн выделит 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме

Как отметил вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, эта церковь - одно из самых красивых деревянных сакральных строений в Эстонии, да еще и неразрывно связанная с историей эстонского народа. За год ее посещают примерно 40 000 человек. В церкви наряду с богослужениями проводятся концерты, при церкви открыта столовая для малоимущих, оказывают помощь людям с алкогольной зависимостью, передает Раэпресс.

В то же время помещения церкви уже десятилетия не видели капитального ремонта, а потому состояние их весьма плачевное.

Здание, где сейчас располагается Ныммеская церковь, построил Николай фон Глен в 1901 году для производственных нужд. В 1904 году здание передали приходу, с 1905 года там велась служба. В 1918 году к зданию пристроили колокольню. Нынешний вид церковь приобрела в 1931 году.