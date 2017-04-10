В Эстонии в марте вырос уровень безработицы

Вследствие проходящей реформы трудоспособности показатель зарегистрированной безработицы в марте несколько вырос. В конце месяца в Эстонии был зарегистрирован 32 431 безработный, что составляет 5,1% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста, в том числе 7814 человек с пониженной трудоспособностью, сообщила в понедельник пресс-служба Кассы по безработице.

По сравнению с прошлым месяцем показатель зарегистрированной безработицы в марте вырос почти на 1%. Если рассмотреть отдельно безработных, чья трудоспособность не снижена, то по сравнению с прошлым месяцем показатель безработицы снизился почти на 2%, и по сравнению с показателями прошлого года численность зарегистрированных безработных была ниже.

Стоит отметить, что на средний показатель значительно повлияло увеличение зарегистрированной безработицы среди людей с пониженной трудоспособностью — по сравнению с прошлым месяцем она увеличилась приблизительно на 11%.

"С мая касса по безработице начнет предлагать и работающим людям возможность приобрести новые навыки и повысить свою квалификацию. В числе прочего, мы также будем поддерживать получение уровневого образования, чтобы предупредить потерю рабочего места по причине недостаточной квалификации или устаревших навыков", - сообщил председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.

Среди новых услуг будут такие услуги, как дополнительное обучение и переобучение по учебной карте, поддержка в получении квалификации, пособие на участие в уровневом обучении и пособие для работодателей на обучение персонала при найме работников или для адаптации работников к изменениям.

В марте самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (11,2%) и Валгамаа (8,8%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,6%). В конце марта большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), квалифицированные рабочие и ремесленники (19%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

В марте с помощью кассы по безработице нашли работу или занялись предпринимательством 3 419 человек (в их числе 504 человека с пониженной трудоспособностью).

Касса по безработице выплатила в марте страховое возмещение по безработице 10 926 безработным или 29% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 428 евро, и всего на возмещения было выплачено более 3,9 млн евро.

Пособие на трудоспособность выплатили в марте 6 895 лицам на общую сумму почти 1,5 млн евро. На основании ходатайств работодателей возместили социальный налог за 20 732 работников с пониженной трудоспособностью. В марте сумма выплаченного за работодателей социального налога составила немного меньше чем 2,9 млн евро.