Библиотека Тартуского университета в лучшем случае откроется к концу года

Тартуский университет так и не смог прийти к соглашению со строительным предприятием YIT Ehitus после расторжения с ним договора на ремонт университетской библиотеки, и выдвинул против подрядчика требование банковской гарантии на сумму 670 тыс. евро. По оптимистичному прогнозу, договор с новым подрядчиком может быть заключен в июне, чтобы библиотека, которую первоначально планировалось открыть еще в октябре 2016 года, смогла принять читателей к концу текущего года.

По словам заведующего отделом недвижимости библиотеки Хейки Пагели, учреждение рассчитывает вскоре объявить новый конкурс и открыть отремонтированные читальные залы к концу текущего года, сообщил в понедельник, 10 апреля, новостной портал ERR.

Тартуский университет утверждает, что на протяжении последних трех месяцев он пытался согласовать с YIT Ehitus объем и качество выполненных работ, направив фирме в марте компромиссное предложение. "YIT Ehitus конкретного ответа на предложение не дало и вместо поисков компромисса пригрозило препятствовать через суд продолжению строительных работ в библиотеке. После этого университет был вынужден выдвинуть против строительной фирмы требование банковской гарантии на сумму 670 тыс. евро", - сообщил университет.

В ТУ утверждают, что привлеченные университетом независимые строительные эксперты пришли к выводу, что значительная часть выполненных работ не соответствует требованиям к качеству и условиям строительного проекта. Поэтому, по оценке ТУ, значительную часть работ нельзя считать выполненными.

"Кроме того, согласно экспертной оценке, многие выполненные в библиотеке работы не закончены или вообще не выполнены. У AS YIT Ehitus также отсутствовали требуемые рабочие проекты по специальным частям объекта", - отметили в университете.

По словам проректора по развитию ТУ Эрика Пуура, университет занимает на переговорах гибкую позицию и до сих пор открыт для переговоров, которые привели бы к удовлетворяющему обе стороны результату. "К сожалению, YIT Ehitus хотело, чтобы мы также подтвердили некачественно выполненные работы без учета того, что их переделка повлечет за собой дополнительные расходы", - сказал он.

По словам Хагели, университет готовит новый тендер на продолжение реконструкции библиотеки, а также составляет планы по открытию читальных залов на лето. "Мы сохраняем оптимизм, что в апреле 2017 года сможем объявить новый конкурс, заключить в июне новый строительный договор на продолжение ремонта библиотеки и впустить пользователей в уже отремонтированные читальные залы в конце года", - добавил он.

В мае прошлого года ТУ заключил с YIT Ehitus договор подряда на реконструкцию здания университетской библиотеки на сумму около 6,7 млн евро (с НСО). Договор предусматривал поэтапное выполнение работ и открытие библиотеки для читателей уже в октябре прошлого года.

В январе этого года ТУ расторг договор с YIT Ehitus, сославшись на несоблюдение подрядчиком согласованных сроков выполнения работ и предоставленных дополнительных сроков, и потребовал неустойку.

YIT Ehitus обосновало затягивание строительства тем, что в ходе работ в здании были выявлены скрытые дефекты.