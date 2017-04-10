В Таллинне открылось посольство Румынии

На предшествующей открытию диппредставительства встрече министров были подтверждены хорошие двусторонние отношения Эстонии и Румынии и выражена поддержка сотрудничеству в рамках ЕС и НАТО, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Эстонии.

"Подходы Эстонии и Румынии к стоящим впереди вызовам очень схожи. Мы придерживаемся единого мнения по многим вопросам, в первую очередь касательно европейской безопасности и сотрудничества по линии ЕС и НАТО, - сказал Миксер. - Теперь, когда у Эстонии есть посольство в Бухаресте, а у Румынии — в Таллинне, мы сможем еще больше укреплять и совместно защищать наши общие ценности".

Миксер на встрече с Мелешкану подтвердил румынскому коллеге, что европейская безопасность — один из приоритетов Эстонии во время ее председательства в Совете ЕС во второй половине этого года. "[Европейский] союз сможет обеспечивать безопасность своих жителей и выполнять свою роль на международной арене только при условии совместных действий и сохранении единства во внешней политике", - подчеркнул глава эстонского МИДа.

Миксер и Мелешкану также подтвердили интерес обеих сторон к развитию сотрудничества в сфере киберзащиты, где Эстония может быть важным партнером в обмене опытом и навыками.