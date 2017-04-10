В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов

В дополнение к строящемуся магазину Selver в Лаагри, эстонская сеть супермаркетов откроет в этом году еще четыре магазина. При этом директор Selver Кристи Ломп считает, что продуктовых магазинов на рынке слишком много, и они все чаще будут закрываться.

По словам Ломп, строящийся в Лаагри Selver предназначен для обслуживания выезжающих из города клиентов, передает новостной портал ERR.

При этом расположенный неподалеку Selver в Пяэскюла закрываться не будет, потому что он стал домашним магазином для многих клиентов.

"В этом году мы планируем открыть несколько новых магазинов. Весной откроются магазины Selver на Тяхесаю и на рынке у Балтийского вокзала. В июне откроется Selver на улице Сепапая в Юлемистеском технополисе, а осенью мы планируем открыть Selver в Кристийне, в доме здоровья на улице Котка", - рассказала Ломп о планах предприятия.

При этом, по ее словам, конкуренция на рынке розничной торговли продуктами питания очевидно слишком сильная, поэтому основной акцент в ближайшие годы будет на ремонте и обновлении уже существующих магазинов.

Ломп также прогнозирует закрытие ряда магазинов. "Поскольку в торговле важное значение имеет местоположение и достаточное число клиентов, то старые договоры аренды могут не продлить, а построить магазины в новых жилых и деловых микрорайонах. Для старых торговых центров в будущем несомненно будет большой проблемой найти торговые предприятия на свои площади", - считает она.

По оценке директора Selver, планируемый налог на сахар будет разорительным для розничной торговли в Эстонии, благоприятствуя покупке сахаросодержащей продукции за границей. "Целевая группа здесь намного больше, чем в случае алкоголя, а эффект для розничной торговли в Эстонии будет разорительным. К сожалению, последний скажется на торговых предприятиях, основанных на эстонском капитале, которые часто держат магазины из чувства миссии", - считает Ломп.