Мартин Хельме выступил за снос Горхолла

Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что таллиннский Горхолл необходимо снести, а продвигаемый Центристской партией план многомиллионных инвестиций в его реконструкцию говорит о том, что власть центристов в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков.

"От т.н. инвестиции в Горхолл у меня волосы встают дыбом на голове. Это ужасно. Это одно из тех мест, где четко видно, что власть Центристской партии в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков", - сказал Хельме в понедельник в передаче "Reporteritund" на радиостанции Vikerraadio.

Ему возразил старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, который считает проект реконструкции Горхолла хорошим примером перемен в управлении эстонской столицей.

По словам Хельме, недавно ставшая известной попытка Меэлиса Пай заключить с самим собой трудовой договор с зарплатой 3500 евро — мелочь по сравнению со 120 миллионами евро, которые хотят утопить в Горхолле. По мнению председателя парламентской фракции EKRE, Горхолл следует снести и дать частному инвестору что-то построить на освободившемся месте. "В результате налогоплательщик сэкономит деньги, а вместо этого придет частный инвестор, который вложит деньги. Получаем из проекта со знаком минус проект со знаком плюс", - пояснил Хельме свою позицию.

Он также отверг возражение Кальюлайда, что Горхолл, подобно Батарейной крепости, является памятником архитектуры. "Горхолл и Батарейную крепость сравнивать невозможно. Одно сооружение действительно является памятником архитектуры, где можно сделать что-то величественное и красивое. Второе — вещь, в которую надо послать бульдозер", - заявил консерватор.