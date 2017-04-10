Эстония и Кыргызстан подписали договор об отмене двойного налогообложения

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на встрече со своим коллегой из Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым обсудил вопросы развития более тесных двусторонних отношений, в том числе, в сфере инфотехнологий и взаимосвязей с ЕС. В ходе встречи стороны подписали договор об отмене двойного налогообложения.

Глава МИД Эстонии призвал своего коллегу продолжить реформы по развитию и сохранению демократии. "Центрально-Азиатский регион важен со стратегической точки зрения и для Европейского Союза и конечно же он остается под постоянным и внимательным наблюдением", - сказал Миксер. По его словам, Эстония последовательно выступает за сближение отношений между ЕС и Кыргызстаном.

Миксер выразил удовлетворение тем, что сотрудничество в сфере инфотехнологий развивается успешно и заверил, что Эстония продолжит поддерживать строительство в Кыргызстане электронного государства. "Кыргызстан является нашим важнейшим партнером по развитию в регионе и мы по-прежнему хотим вносить свой вклад в долгосрочные проекты, туда, где наш опыт востребован более всего. Электронные решения, несомненно, являются одной из таких сфер сотрудничества", - подчеркнул министр иностранных дел.

Говоря о сфере экономики, министры иностранных дел двух стран признали, что сотрудничество в этой области может быть еще более тесным. "Несомненно, наиболее перспективным является развитие двустороннего транзита", - отметил Миксер.

По итогам встречи в Таллинне в понедельник министры иностранных дел Эстонии и Кыргызстана подписали межправительственный договор об отмене двойного налогообложения, а также договор о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Это первый в истории эстонско-киргизских отношений визит в Эстонию на уровне министра иностранных дел.