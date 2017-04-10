Госсуд оставил в силе приговор Халилову и Манько по делу о пособничестве терроризму

Уголовная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что обвинения в финансировании исламского терроризма против таллиннцев Рамила Халилова и Романа Манько были доказаны.

Коллегия отметила в принятом в понедельник решении, что хотя в обвинении не описаны конкретная террористическая группировка, ее члены, структура и устойчивость, этого в действительности и не требовалось. Наиболее важное значение имеет то, что в обвинении показаны конкретные действия Халилова и Манько по сбору средств и знание, что эти средства могли быть использованы для совершения преступления.

В середине апреля 2015 года Роман Манько и Роман Халилов были задержаны Полицией безопасности и с тех пор находятся под арестом. Прокуратура обвинила их в поддержке своего знакомого Ивана Сазанакова. По данным эстонских властей, он входил в состав террористической группировки, действующей на территории Сирии.

Госсуд отметил, что с момента присоединения Сазанакова к террористической группировке в июле 2013 года, сознательная поддержка его дальнейшей деятельности квалифицируется как поддержка террористической группировки. В деле доказано, что Халилов знал о присоединении Сазанакова к террористической группировке и продолжал поддерживать его даже после этого.

Соответственно, Госсуд подтвердил решения двух судов низших инстанций, признав предъявленные Халилову и Манько обвинения надлежащими и соответствующими всем условиям привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 2373 Пенитенциарного кодекса.

Судом первой инстанции Рамиль Халилов был приговорен к семи, а Роман Манько — к пяти годам лишения свободы. Таллиннский окружной суд в мае прошлого года счел этот приговор неоправданно суровым и снизил тюремные сроки Роману Манько до двух лет, а Рамилю Халилову — до трех тюрьмы. Это означает, что уже в середине апреля 2017 года Манько выйдет на свободу.

Госсуд также дополнительно уточнил условия использования в качестве доказательств информации, собранной на основании Закона об учреждениях безопасности. Решение о представлении такой информации в качестве доказательства принимает главный прокурор, но в случае спора суд компетентен оценивать допустимость таких доказательств. Коллегия не согласилась с адвокатами в том, что информация учреждений безопасности должна быть оформлена в виде протокола о слежке.