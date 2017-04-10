Уснувший в тартуском баре клиент напал на разбудившего его полицейского

Молодой мужчина, уснувший в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров в Тарту, напал на полицейского, который разбудил и вывел его из бара.

Инцидент произошел в баре на улице Лай в Тарту около полуночи 9 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция была вызвана в связи с тем, что один из посетителей бара — молодой человек в состоянии алкогольного опьянения — уснул за столом. Когда полицейский разбудил его и подвел к полицейскому автомобилю, молодой человек проявил агрессию и ударил полицейского.

Молодой человек и его нетрезвая подруга были доставлены в арестантский дом для протрезвления. Полицейский не получил травм и продолжил выполнять служебные обязанности.