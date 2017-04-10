В Стокгольме простились с погибшими в теракте

В столице Швеции прошла памятная церемония о погибших людях, которых 7 апреля задавил грузовик, врезавшийся в толпу.

Днем 7 апреля на Дроттнинггатан - главной пешеходной улице Стокгольма - грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Позже стало известно, что в машине была взрывчатка.

Полиция задержала 39-летнего уроженца Узбекистана Рахмата Акилова. В 2014 году этот человек подавал прошение об убежище, два года спустя получил отказ. В феврале 2017-го года его объявили в розыск как скрывающегося от депортации.

Шведская полиция подтвердила информацию, что Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".