Актуальная камера 10.04.2017 (18:00)

В понедельник, 10 апреля, в Вируском уездном суде начался судебный процесс по делу об убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. На закрытом заседании 19-летний Тоомас не признал себя виновным в убийстве.
Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тоомас Луман. По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху.
Молодой мужчина, уснувший в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров в Тарту, напал на полицейского, который разбудил и вывел его из бара.