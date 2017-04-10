Россия может снова ввести запрет на чартерные перелеты в Турцию

Российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию.

Об этом сообщают источники в российских авиакомпаниях, сообщили в понедельник агентства ТАСС и Интерфакс.

"Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится, что возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", - сказал один из источников.

"Согласно тексту телеграммы, возможное приостановление чартерных полетов в Турцию связано со сложной политической обстановкой в Турции", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании "Пегас Туристик" в свою очередь сообщил, что туроператоры знают о телеграмме Росавиации о возможном приостановлении чартерного авиасообщения с Турцией.

Как заявила агентству Интерфак" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.

Ранее Россия уже закрывала чартерное авиасообщение с Турцией. Соответствующее решение было принято в конце октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

В августе 2016 года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.