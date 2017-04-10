В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента

В Рийгикогу впервые прошла на русском языке сессия учебного проекта "Модель Европейского парламента", в ходе которой школьники предлагали свои варианты решения актуальных проблем.

Какой должна быть школа для русскоязычных учеников? Как привлечь молодежь на выборы в местные самоуправления? Какими будут Таллинн и Нарва через 10 лет? На эти и другие актуальные вопросы пытались найти ответ русскоязычные ученики 8-12 классов в рамках проекта "Модель Европейского парламента", сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"Это важно для того, чтобы у русскоязычной молодежи тоже было больше мотивации и возможностей быть активными гражданами и выражать свое мнение", - сказал организатор проекта, председатель правления НКО Euroopamaja Херманн Келомеэс.

Перед итоговым заседанием в стенах Рийгикогу участники под руководством опытных политиков провели работу в парламентских комиссиях, разрабатывая текст резолюций.

"Нашу резолюцию, которую мы представляли, ее приняли. Мы внесли изменения по Таллинну 2030. Это озеленение Таллинна, как помогать инвалидам, новые технологии в помощь инвалидам. Технологии для очистки пляжей. Интересные идеи были", - сказал ученик 10-го класса Кесклиннаской русской гимназии Андрей Коваленко.

Помимо поиска решений местных проблем, участники пытались ответить и на более серьезные вопросы. Например, они предложили несколько вариантов того, как Европарламент может изменить свое отношение к России, что для этого необходимо и какую пользу это принесет.

"За эти четыре дня они разрабатывали резолюции, как в настоящем Европарламенте. Записывали какие-то проблемные пункты и решения на них. Я думаю, им это вполне удалось. У нас получилось 11 страниц резолюций", - сказал президент сессии "Модели Европейского парламента" Федор Стомахин.

Уже этой осенью на выборах в местные самоуправления сможет голосовать молодежь в возрасте от 16 лет. По мнению организаторов и самих участников, подобный проект поможет ребятам лучше разбираться в политике, понять, как все устроено и в итоге сделать правильный, взвешенный выбор.