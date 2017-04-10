Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сохранил пост главы организации, но продолжит исполнять обязанности с рядом ограничений на финансовые, юридические и деловые полномочия в FIDE, связанные с введенными против главы FIDE санкциями США.

Таков итог внеочередного президентского совета FIDE, прошедшего в Афинах в понедельник, сообщило агентство ТАСС.

Для Илюмжинова ничего не поменялось — ограничения действуют уже больше года. В декабре 2015 года он добровольно предложил передать часть своих полномочий вице-президенту FIDE Георгиосу Макропулосу. Причиной послужило его включение в санкционный список США, которое могло навредить организации.

По словам вице-президента FIDE Бориса Кутина из Словении, в понедельник в Афинах все члены президентского совета единогласно проголосовали, чтобы Илюмжинов продолжал работать, как и прежде.

Внеочередному заседанию совета предшествовало сообщение сообщение об отставке Илюмжинова, появившееся 27 марта на официальном сайте FIDE. Сам он отставку опроверг, заявив, что с поста президента FIDE не уходил и никаких документов не подписывал, после чего было объявлено о созыве внеочередного президентского совета. Сначала Илюмжинов не хотел в нем участвовать, но в последний момент все же принял решение поехать в Афины.

По итогам совета Илюмжинов отозвал заявление о возврате себе финансовых, юридических и деловых полномочий в организации. Он также принес извинения за свои заявления относительно членов президентского совета FIDE и руководства организации. На заседании также было единогласно решено, что никакие заявления от имени FIDE или представителей организации не будут сделаны без предварительного одобрения секретариатом FIDE.