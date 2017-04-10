В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок

Драгоценности, предметы быта и другие находки, обнаруженные в ходе раскопок на руинах Домского собора и других строений старого Тарту, начиная с 12 апреля можно увидеть в музее Тартуского университета.

Экспонаты, расположенные в музейной сокровищнице, повествуют как о необычайном богатстве, так и о болезнях и нищете средневековых городов, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Величие и упадок тартуского Домского собора стали главными темами новой выставки музея Тартуского университета. В Средние века собор был сердцем так называемого Верхнего города, власть в котором принадлежала епископу. В ходе раскопок на территории храма был найден ряд останков, принадлежавших представителям высших сословий того времени.

Как отмечает куратор выставки Кертту Пальгинымм, тартуский Домский собор был самым большим и богатым католическим храмом древней Ливонии. "Здесь точно было более 20 алтарей, и каждый из них был украшен произведениями искусства, скульптурами, текстилем и дорогостоящими кубками, не говоря уже о витражах, гробницах и других украшениях", - пояснила она.

После Реформации кафедральный собор начал приходить в упадок.