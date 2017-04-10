Во вторник облачно с прояснениями, дождь, +5.. +10

Ночью переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный 5-11 м/с, в первые часы суток порывами до 15 м/с. К утру ветер ослабеет и на островах сменит направление на северо-западное. Температура воздуха от +1 до +5.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный, на островах северо-западный 5-11 м/с, порывами до 15 м/с. Во второй половине дня ветер сменится на северо-западный. Температура воздуха от +5 до +10, на побережье местами +3.