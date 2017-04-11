На ярмарке труда в Раквере работу предложат 27 работодателей

На ярмарке с предложениями о работе будут представлены 27 предприятий, половина из которых предлагает также работу и возможность прохождения практики молодежи. Предлагаемые рабочие места разнообразны: на месте будут несколько предприятий из производственной сферы и сектора обслуживания.

Руководитель отделения кассы по безработице в Ляэне-Вирумаа Кай Пухасметс сказала, что на четвертую по счету ярмарку труда в Раквере приглашаются все те, кто желает ознакомиться с возможностями трудоустройства в Ляэне-Вирумаа – приглашаются как старшеклассники, которые ищут сезонную работу, так и работающие люди, которые желают сменить рабочее место. Работодатели ждут также тех соискателей работы, которые сейчас не работают и могли бы приступить к работе уже в ближайшие дни.

Кроме возможности напрямую пообщаться с работодателями, на ярмарке будет также возможность получить скорую помощь по карьере, где можно будет получить ответы на различные вопросы по теме карьеры и помощь в составлении конкурсных документов. Также возможно будет пройти тесты на профпригодность и получить помощь в разъяснении результатов теста.

Дополнительная информация на сайте ярмарок труда.