Представитель Эстонии Евгений Томберг отправляется в Иерусалим за Благодатным огнем

Частичка Благодатного огня прибудет в Таллинн в ночь на пасхальное воскресенье, а во вторник транзитом через Москву за ним отправится в Израиль председатель правления некоммерческого объединения "Русский дом" Евгений Томберг, передает служба новостей "Радио 4".

Томберг войдет в состав делегации российского Фонда Андрея Первозванного и привезет Благодатный огонь в Эстонию уже в 11-й раз. Огонь сходит ежегодно в храме Воскресения Христова в Иерусалиме в Великую субботу, накануне православной Пасхи.

По словам Томберга, в этом году продолжительность поездки будет на один день больше, но огонь будет доставлен в Александро-Невский собор как и в прежние годы в ночь на воскресенье.