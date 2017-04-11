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ФОТО: лагерь беженцев во Франции сгорел дотла после массовой драки ({{commentsTotal}})

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Фото: Пожар в лагере для беженцев во Франции. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Соискатели убежища из Афганистана и Ирака устроили массовую драку с поножовщиной в лагере для беженцев в окрестностях города Дюнкерк на севере Франции. Во время беспорядков разгорелся пожар, лагерь выгорел до основания.

По данным местных властей, в ходе поножовщины в ночь на вторник, 11 апреля, были ранены шесть человек, еще как минимум 10 человек пострадали в результате пожара, передает dw.com, ТАСС.

Бойцы спецподразделения полиции CRS пытались взять ситуацию под контроль во время беспорядков, сообщает корреспондент агентства AFP, замечены случаи, когда в полицейских бросали камнями. Стражи порядка применили против погромщиков слезоточивый газ и дубинки.

Примерно 300 деревянных построек лагеря сгорели до основания. Огонь был виден на расстоянии многих километров.

В лагере проживали приблизительно 1500 афганцев и иракских курдов, которые надеются переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между различными этническими группами.
Обитатели лагеря эвакуированы. Они будут размещены во временных жилищах.

Лагерь собирались сносить

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру в середине марта объявил о намерении как можно скорее ликвидировать лагерь беженцев в Гранд-Сенте, неподалеку от Дюнкерка. Он назвал положение в лагере не выдерживающим критики, сославшись на драки между его обитателями.

Ситуация в Гранд-Сенте обострилась после того, как в октябре 2016 года был снесен нелегальный лагерь мигрантов в Кале, получивший название "джунгли". Тысячи человек из него были распределены по всей Франции.

Редактор: Ирина Киреева



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