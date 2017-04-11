На севере Франции в лагере беженцев вспыхнули беспорядки

Беспорядки вспыхнули в лагере беженцев в окрестностях приморского города Дюнкерк на севере Франции. В результате ЧП есть пострадавшие.

В лагере проживают до 1500 афганцев и курдов, которые надеются переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между различными этническими группами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Стражи порядка применили против погромщиков слезоточивый газ и дубинки. Сообщается как минимум о шести раненых в ходе столкновений: по всей видимости, увечья друг другу нанесли сами мигранты, так как пострадавшие получили колото-резаные раны.

Согласно последней информации, на месте инцидента вспыхнул пожар.