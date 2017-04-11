Президент Венгрии подписал закон, позволяющий закрыть университет Сороса

Несмотря на многочисленную акцию протеста, президент Венгрии Янош Адер подписал закон, регулирующий иностранное финансирование национальных университетов. Это может привести к тому, что в стране будут закрыты учебные заведения, существующие на средства известного американского финансиста Джорджа Сороса.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили утренние теленовости на телеканале ETV+.

В частности, может быть закрыт Центрально-Европейский университет.

Предложенный правительством Виктора Орбана закон обязывает иностранные учебные заведения иметь учебные площадки в том числе в стране их регистрации, тогда как Центрально-Европейский университет зарегистрирован в США, но не имеет там учебного заведения.

В понедельник десятки тысяч людей приняли участие в крупнейшей за последние три года акции протеста в столице Венгрии Будапеште. Участники митинга призывали президента страны не подписывать закон.