Вспышку заболевания в Лихулаской школе мог вызвать норовирус ({{commentsTotal}})
По данным предварительных анализов Пярнуской больницы вспышку заболевания в Лихулаской гимназии вызвал норовирус.
В минувшие выходные в здании школы проходило общее собрание ученических советов после которого заболели почти 40 учеников, школа в понедельник не работала – в ней проводили основательную уборку, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью Пярнуской больницы Эды Амур, в результате предварительных лабораторных исследований выяснилось, что это был норовирус.
Симптомы норовируса – тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Вирус очень заразен и быстро распространяется.
Редактор: Ирина Киреева