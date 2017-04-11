Вспышку заболевания в Лихулаской школе мог вызвать норовирус

В минувшие выходные в здании школы проходило общее собрание ученических советов после которого заболели почти 40 учеников, школа в понедельник не работала – в ней проводили основательную уборку, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Пярнуской больницы Эды Амур, в результате предварительных лабораторных исследований выяснилось, что это был норовирус.

Симптомы норовируса – тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Вирус очень заразен и быстро распространяется.