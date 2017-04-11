СМИ: деньги на помощь инвалидам закончились еще в январе

Выделенные в текущем году средства на реабилитацию инвалидов и оказание помощи нуждающимся в повседневной помощи из-за психического состояния закончились еще в январе, и сотни нуждающихся в такой помощи уже были поставлены в очередь до начала следующего года.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили радионовости ERR.

По данным издания Eesti Päevaleht, в очереди на услугу реабилитации стоят 780 человек, включая 403 детей.

В Министерстве социальных дел сообщили, что на следующий год министерство будет ходатайствовать об увеличении финансирования этих услуг из госбюджета. Ответственность за организацию услуги, управление ее финансированием и поиск возможностей экономии несет Департамент социального страхования (ДСС).

По словам депутата Рийгикогу Тийны Кангро, которая также возглавляет Эстонский союз по уходу за больными, снова возникла ситуация, когда запускают большие реформы и принимают новые законы без предшествующих расчетов и прогнозов будущей ситуации. "К сожалению, за пределами ДСС мало тех, кто относится к этому серьезно. А у руководства ДСС возможностей не хватает", - сказала Кангро.