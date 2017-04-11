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Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов ({{commentsTotal}})

Японский музыкант Pikotaro. Автор: Reuters/Scanpix
Культура
Культура

Американская сельскохозяйственная корпорация Dole наградила автора нашумевшего хита PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen, "Ручка-ананас-яблоко-ручка") – японского музыканта Pikotaro – годовым запасом ананасов за вклад в популяризацию этих плодов.

Торжественная церемония награждения прошла в Токио, передает ТАСС.

"Мы хотим выразить глубочайшую признательность господину Pikotaro за его вклад в популяризацию ананасов, благодаря которой продажи нашей продукции в прошлом году серьезно выросли", – отметил операционный директор Dole Хорхе Паес, вручая японскому исполнителю благодарственный сертификат в форме ананаса.

В годовой запас, презентованный Pikotaro, вошли 365 свежих ананасов, а также другая продукция компании. "Мне придется снять новую квартиру, чтобы уместить все эти ананасы!" – пошутил удивленный объемами подарка певец.

По словам Pikotaro, когда он сочинял текст песни PPAP, перед его глазами как раз стояла баночка консервированных ананасов. "Для меня огромная честь получить такое признание", – отметил он. В ходе церемонии Pikotaro также исполнил свою коронную песню PPAP, принесшую ему мировую известность.

Осенью прошлого года песня PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой короткой композицией, вошедшей в Топ-100 песен по версии чата американского музыкального журнала Billboard. Продолжительность PPAP составляет всего 45 секунд. Песня приобрела невероятную популярность благодаря публикации клипа на YouTube, где она набрала более 118 млн просмотров.

Редактор: Ирина Киреева



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