Центр опорных услуг: из Эстонии выехали 26 беженцев

По данным Центра Йоханнеса Михкельсона, оказывающего принятым в Эстонии беженцам опорные услуги, 26 из 120 беженцев временно выехали из страны.

По сведениям издания Virumaa Teataja, поселенная в Раквере летом прошлого года семья из Сирии в составе пяти человек в марте выехала в Германию, якобы для посещения родственников.

По словам представителя центра Юхана Сахарова, неизвестно, собираются ли уехавшие беженцы вернуться в Эстонию.

За прошлый год Эстония приняла 120 беженцев в рамках соответствующей программы ЕС. Из них один человек вернулся на родину, двое взяты под стражу, один находится в больнице в тяжелом состоянии, а несколько человек — "в турпоездке" по Европе. Получившие убежище в Эстонии имеют право выезжать из страны на 90 дней в году.