Из Эстонии выехал 31 беженец

Из 120 беженцев, принятых в Эстонии в рамках миграционной программы ЕС, 31 человек в настоящее время находится за пределами Эстонии.

В общей сложности речь идет о шести семьях, выехавших за пределы страны, сообщил во вторник новостной портал ERR.

Из них одна семья в составе пяти человек официально вернулась в Ирак, а остальные находятся за пределами Эстонии менее разрешенных 90 дней, поэтому их пока нельзя считать окончательно покинувшими страну.

Ранее Центр Йоханнеса Михкельсона, оказывающий принятым в Эстонии беженцам опорные услуги, сообщили о выезде из страны 26 беженцев.

По сведениям издания Virumaa Teataja, поселенная в Раквере летом прошлого года семья из Сирии в составе пяти человек в марте выехала в Германию, якобы для посещения родственников.

По словам представителя центра Юхана Сахарова, неизвестно, собираются ли уехавшие беженцы вернуться в Эстонию.

За прошлый год Эстония приняла 120 беженцев в рамках соответствующей программы ЕС. Из них один человек вернулся на родину, двое взяты под стражу, один находится в больнице в тяжелом состоянии, а несколько человек — "в турпоездке" по Европе. Получившие убежище в Эстонии имеют право выезжать из страны на 90 дней в году.

Официально вернувшаяся в Ирак семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года. Это была первая семья, размещенная в стране по миграционной программе ЕС. Тогда в Эстонию прибыли еще двое одиноких мужчин.