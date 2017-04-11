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При столкновении легковушки с грузовиком в волости Пайде четверо оказались зажаты в автомобиле ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Фото: ERR
Эстония
Эстония

Утром во вторник на 62-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в селе Мустла-Нымме в волости Пайде Ярваского уезда столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего пострадали четыре человека. Движение перенаправлено в объезд.

Во вторник в 8:21 на 62-м километре шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Fiat. По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, в том числе один тяжело.

Как сообщалось ранее, в легковой автомашине могли быть заблокированы люди. На место происшествия прибыли команды спасателей из Козе и Пайде, а также машина скорой помощи.

По состоянию на 8:30 утра движение в районе ДТП было нарушено. Транспорт направлен в объезд через село Мустла-Нымме. На месте работают регулировщики.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: Радио 4 / BNS



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