Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году

Таллинн вошел в число пяти финалистов конкурса "Зеленая столица Европы-2019", а победитель будет назван 2 июня. Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу отметил, что у Таллинна есть неплохие шансы на победу благодаря чистому воздуху, хорошей ситуации с общественным транспортом, а также передовой системе сортировки отходов.

"В финал вышло пять городов: Осло, Лахти, Гент, Лиссабон и Таллинн. 31 мая состоится презентация, где надо будет показать планы на будущее в случае победы", - рассказал вице-мэр в передаче "Кофе+" на телеканале ETV+.

Чтобы завоевать почетный титул, финалисты должны убедить жюри, что они намерены улучшать и развивать городскую среду, а также способны стать примером для подражания.

По словам Сарапуу, самый серьезный конкурент в борьбе за титул — бельгийский Гент. Но при этом он отмечает, что у Таллинна есть неплохой шанс одержать победу.

"У нас чистый воздух, наша система по сортировке отходов входит в тройку лучших в Европе, также в Европе оценили наши коридоры для общественного транспорта. На презентации мы представим проект с улицей для пешеходов на Пярнуском шоссе", - отметил он.

Слабым местом Таллинна вице-мэр считает ситуацию с велосипедами. В то время как в Европе горожане зачастую предпочитают велосипед автомобилям, в Таллинне этот вид транспорта не пользуется популярностью. Однако он отметил, что город уже работает в этом направлении.

"В ноябре прошлого года появился проект проката велосипедов. В этом году планируется сделать 100 точек проката велосипедов", - сказал он.

В случае победы инвестиции будут направлены на создание улиц для пешеходов и реконструкцию трамвайных путей, при этом проекты будут частично финансироваться Европой, - добавил Сарапуу.

Всего заявку на соискание титула "Зеленая столица Европы-2019" подали 14 городов.

Общая цель инициативы — сделать среду проживания в европейских городах более комфортной, отметить и премировать начинания, направленные на улучшение экологической обстановки и качества жизни.

Таллинн уже претендовал на титул "Зеленая столица-2018", однако уступил в конкурентной борьбе голландскому городу Неймеген.