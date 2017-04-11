КНДР заявила о готовности к военному противостоянию с США

Приближение американского авианосца Carl Vinson к берегам Корейского полуострова означает, что "планы США по вторжению в Северную Корею достигли серьезной фазы" и Пхеньян "возложит на США полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий".

С такими заявлениями во вторник, 11 апреля, выступило МИД КНДР, передают Русская служба Би-би-си и Associated Press.

В Пхеньяне подчеркнули, что действия США в очередной раз подтверждают оправданность политики Северной Кореи по увеличению военных мощностей и разработке ядерного оружия. "Это доказывает, что безрассудные шаги США по подготовке вторжения в КНДР достигли серьезной фазы. Если США осмелятся на военные действия, призывая к "превентивному удару" и "устранению штабов", то КНДР готова отреагировать любым видом военных действий", заявили в МИД Северной Кореи.

9 апреля ударная группировка флота США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.

В Вашингтоне заявили, что эта мера — проявление предусмотрительности и постоянной готовности.

По словам пресс-секретаря командования Тихоокеанского флота США Дэвида Бенхэма, Северная Корея остается угрозой номер один в регионе из-за ее "неразумной, безответственной и дестабилизирующей ракетной программы и стремления к ядерному оружию". Президент США Дональд Трамп заявлял, что он не позволит КНДР создать ракеты, способные достичь Америки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также сказал, что ракетный удар с кораблей американского флота по авиабазе в Сирии в ответ на химическую атаку является посланием для любого государства, нарушающего международные нормы. "Если вы нарушаете международные соглашения, не выполняете обязательства, становитесь угрозой для других, то в какой-то момент вероятно последует реакция", - заявил Тиллерсон.

Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски. После очередных испытаний, состоявшихся в марте, в КНДР заявили, что провели учения по нанесению удара по американским базам в Японии.

Ожидается, что КНДР проведет очередные ракетные испытания в честь приближающейся годовщины со дня рождения основателя республики - Ким Ир Сена.