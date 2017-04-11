Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon

Nordecon и принадлежащее финскому лесопромышленному концерну Metsä Group предприятие Metsä Wood заключили договор о строительстве фанерного завода, который будет располагаться в Пярну, на улице Касе.

Фанерный завод будет занимать площадь примерно 29 000 кв. м и состоять из производственного цеха с бытовыми помещениями и офисного блока.

Стоимость договора составляет более 14 млн евро без НСО. Строительство начнется в апреле 2017 и завершится в августе 2018.

"Metsä Wood инвестирует в производство березовой фанеры, чтобы соответствовать всемирному спросу. Благодаря своему месторасположению, новый завод в Пярну предлагает очень хорошие логистические возможности для сообщения с нашими основными рынками. Произведенная в Финляндии березовая фанера позднее обрабатывается на заводе в Пярну. Речь идет о масштабной инвестиции, которая повысит нашу конкурентоспособность. Объем производства фанеры из березы на пярнуском заводе может составлять 50 000 кубометров в год", – сказал руководитель в сфере производства и технологий Metsä Wood Яри Тикканен.