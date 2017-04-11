В Ливии открыто торгуют рабами на рынках

Мигранты из Западной Африки открыто покупаются и продаются на современных версиях рабовладельческих рынков в Ливии.

О деятельности работорговцев в североафриканской стране, фактически распавшейся после свержения диктатора Муаммара Каддафи, рассказали в Международной организации по миграции (МОМ) со ссылкой на свидетельства оставшихся в живых жертв, сообщает британское издание Guardian.

В МОМ отметили, что проходившие через Ливию мигранты и раньше сообщали о насилии, вымогательстве и рабском труде. Тем не менее, новые свидетельства говорят о том, что торговля людьми стала в Ливии настолько обычным явлением, что она происходит совершенно открыто.

"Последние сообщения о "рынках рабов" для мигрантов можно добавить к длинному списку возмутительных событий [в Ливии]", - сказал представитель МОМ Мохаммед Абдикер.

Ливия является одним из главных маршрутов для африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу. После свержения Каддафи в 2011 году страна быстро погрузилась в насилие и хаос, и мигранты стали особенно уязвимой группой.

34-летний сенегальский мигрант, которому в итоге удалось выбраться из Ливии, рассказал, что он вместе с группой других беженцев был продан водителем автобуса, которому было заплачено за проезд до побережья Средиземного моря. Водитель по дороге заявил, что посредник не передал ему деньги, поэтому он продал пассажиров.

Его рассказ подтверждается и другими подобными свидетельствами, собранными в Африке и Европе.

Проданные мигранты доставляются в импровизированные тюрьмы, где их заставляют бесплатно работать с минимальным питанием, пока тюремщики связываются с их родственниками и требуют выкупа.

В МОМ полагают, что ситуация в Ливии для мигрантов продолжит ухудшаться.