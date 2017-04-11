Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов

В Мупо пояснили ERR Uudised, что планово меняют часть автопарка с помощью конкурса госпоставки. "В этот раз приобретенные ранее по тендеру автомобили Nissan Qashqai, лизинговый период которых почти истек", – сказала пресс-секретарь Мупо Меэли Хунт.

В пользовании патрульной службы Мупо сейчас четыре автомобиля, в пунктах поддержки в разных районах города – тоже четыре. Одна машина – у административного отдела. Хунт сказала, что новые автомобили пойдут тем же пользователям.

У автомобилей будет новый внешний вид и желтые проблесковые маячки. Конкурс по дизайну автомобилей объявлен и закончится 1 мая.

Сейчас в пользовании сотрудников муниципальной полиции также есть три автобуса Volkswagen Caravelle, которыми пользуется молодежный сектор и патруль. Четвертый автобус – Ford Transit – используют контролеры.